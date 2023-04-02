Sancaktepe'de kalan depremzede vatandaşlar iftar yemeğinde misafir edildi

Sancaktepe Belediyesi, deprem bölgesinden Sancaktepe'ye gelerek ikamet eden depremzede vatandaşları iftar sofrasında misafir etti. Depremi yaşayan şehirlerin yöresel yemeklerinin sofralarda yer aldığı iftar organizasyonuna Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katılarak depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Sancaktepe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan şehirlerden gelerek Sancaktepe'de kalan depremzede vatandaşlar için iftar organizasyonu düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde dün düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlar misafir edildi. Depremi yaşayan şehirlerin yöresel yemeklerinin sofralarda yer aldığı iftar organizasyonunda çocuklar için de eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

İki gün sürecek olan iftar organizasyonunun ilkine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katılarak depremzede vatandaşlar ile bir araya geldi.

“Ramazan'ın kardeşliğini bereketini kendi soframızda onları misafir ederek kutlayalım istedik”

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, “İlçemizde bulunan depremzede kardeşlerimizi bugün belediyemizde misafir etmek istedik. Asrın felaketi 11 ili çok etkiledi. İnanılmaz büyük acılar bıraktı arkasında. Yakınlarını kaybeden, evini kaybeden birçok insanımız bir şekilde o travmayı korkuyu atlatana kadar farklı illerde misafir ediliyor. İstanbul'da da misafir edilen kardeşlerimizin büyük çoğunluğu bizim ilçemizde. Biz geldikleri ilk günden itibaren onların bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendik. Sosyal market açtık, muayene odaları sağlık birimleri kuaförleri berberleri hepsi dahil olmak üzere yakından ilgilendik. Ama Ramazan'ın kardeşliğini bereketini de kendi soframızda onları misafir ederek kutlayalım istedik. Onları kendi yörelerinin yemekleriyle, Gaziantep'in lebeniye çorbasıyla, Malatya'nın sebzeli kuzu tandırı ile, elde açılmış baklavaları ile misafir ediyoruz bugün.

Bu bir dua kapısıdır, bu da bizim ilçemize nasip oldu. Biz de elimizden geleni yaparak kardeşlerimizin hayır dualarını alacağız, yaralarını saracağız, acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece burada değil, Doğanşehir'de biz depremzedeler ile ilgileniyoruz, bizim kardeş ilçemiz. Doğanşehir'de de 300 tane konteyner yerleştirdik. 600'e yakın vatandaşımız ikamet etme durumunda. Orada da konteyner kentimiz var oradaki depremzedelerimiz ile ilgileniyoruz. İnşallah Pazartesi günü oradaki kardeşlerimizle iftar yapacağız” dedi.