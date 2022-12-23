Sancaktepe'de kıraathanede kumar oynayanlara 18 bin 190 TL ceza

Sancaktepe'de kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese yaptığı baskında, kıraathanede kumar oynayan 10 şahıs olduğunu tespit etti. Şahıslara 18 bin 190 TL cezai işlem uygulanırken kumar oynatılan iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesinde bir kıraathanede meydana geldi. Denetim gerçekleştiren ekipler, kontrol amaçlı girdiği kıraathanede kumar oynandığı tespit ederek, 650 TL nakit para ve çok sayıda oyun malzemesi ele geçirdi. İş yeri sahibi C.Ş. hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli tahkikat işlemleri başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa ise kişi başı bin 819 TL'den toplamda 18 bin 190 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız alkol satışından ve kapalı alanda sigara kullanımından dolayı sahibine cezai işlem uygulanan iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi.