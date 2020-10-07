Sancaktepe'de kum boşaltan kamyon bir anda yola devrildi

Sancaktepe'de iddiaya göre bir kamyon, kasasındaki kum boşaltıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çocukların da bulunduğu caddede devrilen kamyon nedeniyle faciadan dönüldü. Devrilen kamyonun cadde üzerindeki yüksek gerilim hattını koparması sebebiyle kısa süreli yangın çıktı.

Kaza, Sancaktepe Safa Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tepe Yolu Caddesindeki boş araziye bir hafriyat kamyonu kum boşaltmak için geldi. İddiaya göre, 34 BD 6799 plakalı kamyon, dorsesindeki kumu boşalttığı sırada dengesi bozuldu ve bir anda devrildi. Kamyonun dorsesindeki kum bir anda dökülerek yolu kapladı. Açık olan dorse ise cadde üzerinde bulunan yüksek gerilim hattını devirdi. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik tellerinde yanma meydana geldi. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve elektrik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, elektrik ekipleri de elektrik telleri üzerinde çalışma yaptı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü B. Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olaya tanık olan bir mahalle sakini Nermin Akdemir, "Görünmez kaza diyelim. Bahçeden sese çıktım. Araba kumu boşaltıyordu o arada bir gürültü oldu ve devrildi. Bütün elektrikler aşağıya kadar yandı. Çoluk çocuk burada oynuyordu. Çok şükür can kaybı yok" dedi.