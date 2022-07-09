Sancaktepe'de kurban kesim alanında kavurma ziyafeti

Sancaktepeliler, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek için Sancaktepe Kurban Kesim Alanı'nda biraraya geldi. Sancaktepe Belediyesi ise kurban kesim alanlarına kurduğu çadırlarda vatandaşlara kavurma ve pilav ikram etti. Programa katılan Başkan Döğücü, vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra hijyenik ortamda kavurma ve pilav dağıttı. Alanda acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere 2 ambulans ve çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulunduruldu. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim alanına gelen vatandaşlar, randevulu kurban kesim sistemi sayesinde büyük kolaylık yaşadı.

“Bayramda mutluluğu paylaşmak adına kavurma, pilav ikramında bulunuyoruz”

Vatandaşlara kendi eliyle kavurmalı pilav dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Sancaktepe Belediyesi olarak buradan bütün Türkiye'mizin İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bugün kurban kesim alanımızdayız. Bir taraftan satışlar yapılıyor. Bir taraftan da kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımızın aynı zamanda bekleyecekleri yerleri her türlü ihtiyaçları karşılanmış durumda. Biz de bu Kurban Bayramı'nda mutluluğu birlikte paylaşmak adına burada kavurma, pilav ikramında bulunuyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de Sancaktepe Belediyesi olarak buraya kesim için gelen, kurbanlarını getiren kardeşlerimize kavurma filan pilav ikramımızla hem Kurban Bayramı'nı birlikte idrak edip bayramlaşıyoruz” dedi.