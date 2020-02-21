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Sancaktepe'de lüks cip beton bariyerlere girdi: 1 yaralı

Sancaktepe’de kontrolden çıkan lüks cip yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan lüks cip yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye, polis ve sağlık ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, yolda lüks cip ile seyir halinde olan Muhammed Can Varoğlu, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki ayrımın girişine konulan beton bariyerlere hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkışırken ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Lüks cipte büyük maddi hasar meydana geldi.

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