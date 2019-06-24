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Sancaktepe'de markete silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından marketinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından marketinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Caddesi'nde bulunan Bakkal Durağı arkasındaki bir markete saat 21.00 sıralarında giren kişi dükkan sahibi Selim Yahşi'nin (30) üzerine kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yahşi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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