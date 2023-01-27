Sancaktepe'de ölü bulunan baba ve 3 çocuğun cesetleri Adli Tıp'a götürüldü

Sancaktepe'de site içerisinde bulunan kazan dairesinde bir baba ile 3 çocuğunun cansız bedeni bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı site havadan görüntülendi.

Olay, Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan kazan dairesinde yaşandı. İddiaya göre sitenin sakinleri, sitede görevli olan Mehmet Altun isimli şahıstan haber alamaması üzerine Mehmet Altun'un meslektaşı olan birini aradı. Mehmet Altun'un meslektaşı olan teknisyen, polis ile beraber binada bulunan kazan dairesine geldi. Çilingir yardımıyla kazan dairesinin kapısının açılmasıyla içeri giren polis, Mehmet Altun ile yaşları 7 ve 13 olan iki erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun asılmış halde cansız bedenlerini buldu.

Mehmet Altun'un eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarıyla önce yemek yediği, sonra da binada bulunan kazan dairesinde çocuklarını ve kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili konuşan Bülent Çiftçi, “Çocuklar 8 - 10 yaşlarında. Onu tanıyorum, hepimize yardımcı oluyordu. Temizlik ve teknik elemanıydı burada çalışıyordu. Çocukları ile restoran bölümünde yemek yemiş. Sonra en üst kata kazan dairesine çıkmış. Orada kendini ve çocuklarını asmış. Olay kazan dairesinde olmuş. Çocukları dışarıdan getirmiş. Normalde burada oturmuyor” dedi.