Sancaktepe'de polisten uyuşturucu operasyonu: Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen bir şahsın adresine yapılan operasyonda, 74 gram GHB maddesi, 28.
Sancaktepe'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen bir şahsın adresine yapılan operasyonda, 74 gram GHB maddesi, 28.10 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.
Sancaktepe ilçesinde narkotik madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa yönelik 11 Ağustos tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs yakalandığı operasyonda yapılan aramada; 74 gram GHB maddesi, 28.10 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan 11 Ağustos tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülün çalışmalarda 164 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 351 gram esrar, 140 gram kokain, 126 gram kannabionid, 99 gram metamfetamin, 17 adet uyuşturucu hap, 14 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 6 adet fişek, 7 bin 606 TL, 400 Euro ve 200 dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.