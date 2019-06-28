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Sancaktepe'de pompalı tüfekle öldürülen kadının kocası tarafından öldürüldüğü tespit edildi

Sancaktepe’de yol ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Derya O.

Sancaktepe'de yol ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Derya O.'nun (34) kocası tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Cani koca karısını öldürdükten sonra kaçtığı Kocaeli'de kendisini başından vurarak intihar etti. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sancaktepe Paşaköy Şile bağlantı yolunda saat 16.30 sıralarında isminin Derya O. (34) olduğu öğrenilen kadın yol ortasında kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Karısını feci şekilde öldüren şahıs olay yerinden kaçarken, cesedi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polisler olay yerine geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, karısını öldüren şahsın olaydan sonra Kocaeli Kartepe'ye kaçtığını ve burada kendisini başından vurarak intihar ettiğini tespit etti. Kadının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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