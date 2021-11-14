Sancaktepe'de ‘Şehit Onbaşı Emre Baysal Spor Parkı hizmete açıldı

Sancaktepe Belediyesi, yapımını tamamladığı ‘Şehit Onbaşı Emre Baysal Spor Parkı'nı törenle halkın hizmete açtı. 2020 yılında İdlib'te şehit olan Sancaktepeli şehit Onbaşı Emre Baysal'ın isminin verildiği parkın açılışında pump track pistte düzenlenen bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Şehit Onbaşı Emre Baysal Spor Parkı dün düzenlenen törenle halkın hizmetine açıldı. Açılış törenine Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehit Onbaşı Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal ve aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Açılış için parktaki pump track pistte düzenlenen bisiklet yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Kurdele kesildikten sonra pump track bisiklet yarışması yapıldı. Yarışmada ise 1. Can Azaz, 2. Yavuz Selim Aksoy ve 3. Ege Yılmaz oldu.

Profesyonel bisikletçi Gökmen Binici, “Sancaktepe Belediyesi'nin destekleri ile yaptığımız bu organizasyonda amacımız bu sporun gelişmesi. Ülkemizde henüz emekleme evresinde olan bu sporun ismi pump track. İnsanlar çok merak ediyor. Aslında çok kullanıcısı da var bu sporun. Daha çok kişiye ulaşmak için böyle etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Açılışta konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bizim ilçemizin, İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin evladı olan şehit Emre Baysal için bir park açılışındayız. Kıymetli ailesi yanımda. Emre'yi ailesiyle birlikte tanıdık. Gerçekten pırıl pırıl evladımız. Genç yaşında bir fidan. Bizi, ülkemizi, dinimizi, ezanımızı ve bayrağımızı korumak için canını feda etti. Allah ondan ebediyen razı olsun. Biz kendisine minnettarız ve bu güzel parkımızı da onun adına ilçemize kazandırdık. Spor parkını gençler ve çocuklarımız için yaptık. Tamamen konsept, bisiklet parkurları, kaykay parkurları, yürüyüş parkurları ve basketbol alanları ile içinde kompleks ve 6 bin metrekare üzerine kurulan süper güzel bir çalışma oldu. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok memnunlar. Biz istedik ki onlar şehit Emre Baysal ağabeylerini tanısınlar. Kimmiş bu desinler, merak etsinler. Vatan için canını feda etmek ne demekmiş o değerleri anlasınlar. Malumunuz son günlerde şehitlerimize karşı yapılan saygısızlıklara da şehit ailemizle bu şekilde cevap vermek istedik. Şehitlerimiz sadece yeryüzünün değil öbür alemin de en yüksek mertebesidir. Onun için biz her daim şehitlerimizin, şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehitler ölmez vatan bölünmez”

Törende konuşan şehit Emre Baysal'ın babası Uğur Baysal, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize, milletimize ve duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Özellikle belediye başkanımız ekibi çok sağ olsun, Allah razı olsun. Allaha emanet olun. Şehitler ölmez vatan bölünmez” dedi.

İçinde kaykay pisti, basketbol sahası, antrenman parkı, spor aletleri, yürüyüş yolu ve sosyal tesisin yer aldığı parkta ayrıca Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan engebeli bir yapıda bulunan pump track bisiklet alanı da yer alıyor. İçinde mini amfi tiyatro bulunan parkın etrafı ağaç ve bitkilerle süslenerek, 6 bin 23 metrekare yeşil alan oluşturuldu.