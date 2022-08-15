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Sancaktepe'de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada

Sancaktepe’de etkili olan yağış sonrası iki motosikletli selde mahsur kaldı.

Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası iki motosikletli selde mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan 2 motosiklet sürücüsü diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



İstanbul'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sancaktepe'de etkili olan yağış sonrası 2 motosikletli selde mahsur kaldı. Zor anlar yaşayan 2 motosiklet sürücüsü diğer bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 motosikletlinin selde mahsur kaldığı ve zor anlar yaşadığı görülüyor.

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