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Sancaktepe'de servis minibüsü devrildi: 1 yaralı

Sancaktepe’de cadde üzerinde hızla ilerleyen 34 LLN 179 plakalı servis sürücüsü yağmurun etkisiyle oluşan kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince servis aracı devrildi.

Sancaktepe'de cadde üzerinde hızla ilerleyen 34 LLN 179 plakalı servis sürücüsü yağmurun etkisiyle oluşan kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybedince servis aracı devrildi. Servis minibüsünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, olayı gören çevredeki vatandaşlar toplanarak devrilen servisi elleriyle kaldırmaya çalıştı. Vatandaşların seferber olduğu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Sancaktepe İnönü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hızla seyir halinde olan servis sürücüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde aracın hakimiyetini kaybedince servis yan yattı. Sürücünün manevra yapmasıyla servis aracı devrilirken, araç şoförü çevredeki vatandaşların yardımıyla devrilen araç içerisinden çıkartılarak olay yerine gelen acil servis ekiplerine teslim edildi. Olayda yaralanan servis şoförü ekiplerce çevredeki Hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan servis şoförünü kurtaran çevredeki vatandaşlar, birleşerek el gücüyle yan yatan servis aracını da kaldırmaya çalıştı. Vatandaşların uzun süren çabaları sonrası devrilen servis aracı kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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