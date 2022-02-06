Sancaktepe'de simit fabrikasında yangın

Sancaktepe'de simit fabrikasının mayalama yapılan bölümünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan simit fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının mayalama yapılan bölümde çıktığı öğrenildi.

Fatih Bayraktar isimli bir vatandaş, evde kahvaltı yaptıkları sırada dumanların yükseldiğini gördüğünü söyleyerek, “Mayalama deposunda çıkmış” dedi.