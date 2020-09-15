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Sancaktepe'de temelinin oynaması sonucu tahliye edilen bina drone ile havadan görüntülendi

Sancaktepe’de bir inşaat çalışmasında dün gece saatlerinde yan binanın temeli oynadı.

Sancaktepe'de bir inşaat çalışmasında dün gece saatlerinde yan binanın temeli oynadı. Bina sakinleri polis ekipleri tarafından boşaltılarak otele yerleştirildi. Tedbir amaçlı boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.


Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi, Kasım Sokak'ta 24 daireye sahip altı katlı binanın temelinde kazı çalışması sonrası toprak kayması meydana geldi. Binanın yan tarafından kayan toprak inşaat alanına doğru uçtu. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayda panik yaşayan bina sakinleri belediye ekiplerince otellere yerleştirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Toprak kayması sonucu boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.

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