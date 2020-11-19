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Sancaktepe'de ticari taksi kamyonete çarptı: 2 yaralı

Sancaktepe’de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan ticari taksinin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan ticari taksinin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi'nde Sümer Caddesi ile Palamutdere Caddesi'nin birleştiği noktada saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Palamutdere Caddesi'nde iddiaya göre aşırı hızla ilerleyen 34 TKA 43 plakalı Dacia marka ticari taksi, Sümer Caddesi'nde ilerleyen 34 VU 5477 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kamyonette ve takside bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek ardından çevredeki Hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Ticari taksi şoförü Seyit Gündüz, “Araçla yoldan çıkıyordum diğeri de ana caddeden çıkıyordu, birden vurdu yani bir sağa sola baktım bir şey yoktu. Birden gelip vurdu. Yani normal benim hızım yoktu. Onun hızlı olduğunu düşünüyorum. 4 kişi yaralandı 2'si hafif yaralı” diye konuştu.


Kamyonette bulunan yolculardan Serhat Hayel, “Biz ana cadde üzerinde düz yoldan ilerliyorduk. Taksici tali yoldan çıkarak bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu şekilde devrildik. Bizim şoför yaralı şu anda ambulansta, sağlık durumu iyi çok şükür kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.

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