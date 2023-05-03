Sancaktepe'de trafik kazası: 1 yaralı

Sancaktepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki tel örgülere vurarak durabildi.

Olay 9.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 DZ 6123 plakalı Peugeot marka aracın sürücüsü Esra Tatlı ilk önce kaldırımdaki dubalara daha sonra yol kenarındaki tellere vurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ile polis sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan Esra Tatlı sağlık ekipleri tarafından tedbiren hastaneye götürüldü. Polis ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı anlatan Cemil Özdemir, “Her hafta en az iki tane kaza var. Arabalar şuradan suratlı geliyor buraya. Çözüm bulmaları lazım. Öbür tarafta daha önceden kırık var. Aşağısı var haftada iki tane kaza var burada. Sürücüyü hastaneye götürdüler ama bildiğim kadarıyla ağır bir şey yok” dedi.