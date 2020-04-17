Sancaktepe'de yapılan hastanenin bölümleri ortaya çıkmaya başladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadalede Türkiye, önlemlerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı'nın yanında DHMİ'ne ait arazide ve Sancaktepe'de yer alan askeri havalimanının yanına iki adet hastane yapılacağını söylemesinin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastanenin bina inşaatı başlarken, bölümleri de ortaya çıkmaya başladı. İnşaatta gelinen son durum havadan görüntülendi.

Dev inşaat alanı havadan görüntülendi

Yüzlerce iş makinesi ve binlerce işçinin çalıştığı dev inşaat alanında yükselecek olan sahra hastanesinin ileriye dönük bir yapı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılacak olan hastanelerden bir tanesinin de Sancaktepe de yer alan askeri havalimanı yanında inşa edileceğini açıklamasının ardından alanda çalışmalar başladı. Gece gündüz demeden sahada çalışmalarına devam eden mühendis ve işçilerin de inşaat maskelerinin yanı sıra hijyenik sağlık maskelerini de kullandığı gözlerden kaçmadı. Sosyal mesafe kuralına bekleme anlarında dikkat eden binlerce işçi, hastanenin en kısa sürede tamamlanması için çalışıyor. Havadan görüntülenen alanda hastanenin oluşturulması için demir kolonların yerleştirildiği görüldü. Öte yandan hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde demir kolonların yerleştirilmeye başlandığı ve hastanenin bölümlerinin ortaya çıktığı görülüyor.