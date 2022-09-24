Sancaktepe'de ‘Yaza Veda Konserleri' sevilen sanatçıları müzikseverlerle buluşturdu

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği ‘Yaza Veda Konserleri'nin ilk gününde Ziynet Sali-İkilem ve Ece Mumay sahne aldı. Vatandaşlar, konserlere yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve sanat etkinlikleri ile birbirinden değerli isimleri vatandaşlarla buluşturan Sancaktepe Belediyesi, 3 gün sürecek yaza veda konserleri ile sevilen sanatçıları Sancaktepeli müzikseverlerle buluşturdu. Sancaktepe Belediye Binası önünde gerçekleşecek konserlerin ilk gününde Ziynet Sali-İkilem ve Ece Mumay sahne aldı. Ünlü isimlerin sahne aldığı konserlere vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlediği "Yaza Veda Konserleri" çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi Motive ve Murat Dalkılıç, 25 Eylül Pazar günü ise Elif Buse Doğan ve Ekin Uzunlar Sancaktepeli müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

3 gün sürecek olan yaza veda konserleri ile Sancaktepeli vatandaşların müziğin ve eğlencenin tadına varacağını vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Biliyorsunuz geçen sene söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Bu coşkulu kalabalık için teşekkür ediyorum. Ece Mumay kardeşimize geldiği ve gençlerimizi coşturduğu için çok teşekkür ediyorum. 3 gün boyunca sizlerle yaza veda konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli sanatçılarımız gelecek. Hepinizi bekliyoruz" dedi.