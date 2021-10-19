Sancaktepe'de yön tabelası direğine çarpan kamyonet sürücüsü sıkıştı

Sancaktepe'de seyir halindeki kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan yön tabelasının direğine çarptı. Sürücü, hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yeden kurtarılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Sancaktepe Paşaköy Caddesinde meydana geldi. 34 BAM 851 plakalı Kia marka kamyoneti ile yolda seyir halinde olan Hidayet Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan saptı. Kamyonet yol kenarında bulunan yön tabelasının direğine hızla çarptı. Kamyonet içerisine sıkışan Hidayet Kaya'nın ayağı kırıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü itfaiyenin çabası ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Hidayet Kaya, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralının yakınlarını da jandarma ekipleri sakinleştirdi.