İhlas Haber Ajansı

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Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu

Sancaktepe’de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi.

Sancaktepe'de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, Sancaktepe'de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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