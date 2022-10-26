Sancaktepe'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 PK 870 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Çamlıca gişeler mevkiine geldiği esnada önünde bulunan araçların aniden durması üzerine duramayarak önünde bulunan Ferhat K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobil de önünde bulunan 34 CPZ 377 plakalı kamyonete çarptı. Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüste bulunan diğer yolcular başka araçlara bindirilerek olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araç sürücüsü Ferhat K., "Önümdeki araç fren yaptı, ben de fren yapmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Arkadan otobüsün geldiğini gördüm. Bana arkadan otobüs vurdu ben de kamyonete vurdum" dedi.

Yolcu Arzu Dalgıç ise, "Ben en arkada oturuyordum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum, kaza olduğunda kafamı çarptım. Oradan anladım kaza olduğunu" dedi.