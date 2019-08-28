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Sancaktepeli gençler 'Başkan Sensin' projesi ile yerel yönetimlerde söz sahibi olacak

Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki gençlerin yerel yönetimlerde belediyecilik anlayışı konusunda farkındalık sahibi olmaları, bilgi edinmeleri ve belediye çalışmalarını yerinde gözlemleyebilmeleri amacıyla "Başkan Sensin" projesini geliştirdi.

Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki gençlerin yerel yönetimlerde belediyecilik anlayışı konusunda farkındalık sahibi olmaları, bilgi edinmeleri ve belediye çalışmalarını yerinde gözlemleyebilmeleri amacıyla "Başkan Sensin" projesini geliştirdi.


Program çerçevesinde gençler, 15 iş günü süresince belediye başkanı, başkan yardımcıları ve müdürlerin yanında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinme imkanı bulacak. Projenin hayata geçmesi ile birlikte mesaisinin büyük kısmını öğrencilerle birlikte geçiren Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, öğrencilere sunulan bu staj ve eğitim programının yerel yönetimlerdeki işleyişi öğrenen, geleceğin başkan adaylarını yetiştirmesi bakımından da önem arz ettiğini belirtti.

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