Sancaktepeli gençlere kariyer yolunda büyük destek

Sancaktepe Belediyesi, lise son sınıf öğrencilerinin gelecek planları ve meslek tercihlerini daha sağlıklı yapabilmelerine destek olmak amacıyla Genç Gelecek Kariyer Günleri'ni başlattı. Bu yıl ikincisi 27-29 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genç Gelecek Kariyer Günleri'ne devlet ve özel olmak üzere 27 Üniversite katılım sağladı.

Kariyer Günlerinde katılımcı üniversitelerden gelen akademisyenler gençlerin kariyerlerine yön vermede ışık tutacak seminer programları düzenledi. 27 Nisan 2023 Perşembe günü Kariyer Günlerinin ilk günü İstanbul Arel Üniversitesi'nden Mehdi Can Parim Kariyer Gelişimi ve Doğru Tercih, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Alp Serdar Aktürk Uluslararası İlişkiler ve Kıbrıs'ta Eğitim, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Berat Berfin Bir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Yeler Kariyer Planlama ve Meslekler, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Kürşat Nuri Baydili, Üretken Yapay Zekaya Geçiş Döneminde Eğitim ve Akademi konulu programlar gerçekleştirdi.

Kariyer Günlerinin son günü 29 Nisan 2023 Pazar günü ise SANLAB Kurucusu Teknoloji Girişimcisi Salih Kükrek Teknoloji Girişimciliği "Silikon Vadisi", Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu Dijital Çağda Değişen Üniversite ve Meslek Algısı, İstanbul Atlas Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Recep Duranay Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mesleklerinin Geleceği, Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar Hayatın Zorluklarını Aşmak konulu seminerler gerçekleştirecektir. Seminerlere katılan tüm gençlere katılım belgesi verilecektir.

2. Genç Gelecek Kariyer Günleri stant alanında Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi olmak üzere toplam 27 üniversite stant açarak gençlere üniversite tanıtımlarını yapacak.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için pek çok imkâna sahip olduklarını dile getiren Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Kariyer Günleri ile hedefimiz gençlerimizin doğru meslekler seçmesi. Bunun için uğraşıyoruz. Daha sonra ‘keşke' demeyin. Şimdiden doğru kararlar verin ki; siz de mutlu olun, biz de mutlu olalım” ifadelerini kullandı.

Günümüzde üniversite diplomasının tek başına yeterli olmadığına vurgu yapan Başkan Döğücü, “Diploma tek başına işe yaramıyor. Eğer tercih edilen insanlar olmak istiyorsanız kendinizi geliştirmelisiniz. Bunun için Sancaktepe'de pek çok imkân var. Doğru mesleği seçtikten sonra dil eğitimi, sosyal eğitim ve teknik eğitimler almalısınız. Bunların her biri Sancaktepe'de var” diye konuştu.

Etkinliğe katılan gençler Üniversitelerden stantlarda görevli araştırma görevlilerine farklı fakülte ve bölümlerle ilgili sorularını sorabilme imkanı bulabilecektir. Stantlar 3 gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.