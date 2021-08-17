Sancaktepeli şampiyon sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yemeğin ardından sporcuları teker teker tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Sporculara verdiği desteklerden dolayı Başkan Av. Şeyma Döğücü'ye teşekkür etmek isteyen bir sporcu kendi formasını hediye etti. Etkinlikte konuşan Başkan Şeyma Döğücü, "Sancaktepe Belediyesi'nin olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazandığı 13 tane madalyası var" dedi.

Sancaktepe Belediyesi'ne ait spor kulüplerinde farklı branşlarda kazandıkları madalyalarla göğüsleri kabartan sporcular için teşekkür yemeği düzenlendi. Sancaktepe Belediyesi'ne ait spor kulüplerinde 18 ayrı branşta ter döken onlarca genç sporcu, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, gerçekleştirdiği kürsü konuşmasının ardından teker teker tüm sporcuları tebrik etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı sporcular Başkan Şeyma Döğücü'ye, sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür etmek için formasını ve kupasını hediye etti.

“Sancaktepe Belediyesi'nin olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazandığı 13 tane madalyası var”

Sporcular için düzenlenen akşam yemeğine katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Sancaktepe Belediyesi olarak kendi amatör spor kulübümüz vasıtasıyla başarı kazanmış olan öğrencilerimiz, velilerimiz ve onları yetiştiren hocalarımızla birlikte müsabakalarda üstün başarılar kazanan sporcularımızla bir araya geldik. Aileleriyle bir araya geldik. Onları yetiştiren hocalarımızla bir araya geldik. Biz belediye spor kulübümüz olarak, amatör spor kulübümüz olarak 18 branşta, 3 binin üzerinde öğrenciyle, çocuğumuzla çalışıyoruz ve onları ülkenin geleceğine dair başarılı sporcular olarak yetiştirmek için kaliteli hocalarla, güzel tesislerde, çok güzel eğitimler veriyoruz. Bu emeğimizin de karşılığı olarak çocuklarımızın madalyalarıyla taçlandırılıyoruz. Şu an İstanbul Sancaktepe ilçesinin geçtiğimiz olimpiyatlarda ve müsabakalarda kazanmış olduğu 13 tane madalyası var” dedi.