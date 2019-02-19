Sancaktepe'ye kadın eli değecek

Sancaktepe'nin ilk kadın belediye başkan adayı olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, kadınlarla buluştu. Döğücü dünyada barışın yolunun kadınlardan geçtiğini söyleyerek Sancaktepeli kadınlara yönelik müjdeler verdi.

Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, Akpınar Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi. Sancaktepe'nin ilk kadın belediye başkan adayı olan Döğücü, Akpınarlı kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Bir an olsun çevresinden ayrılmayan kadınlar Döğücü'yü pür dikkat dinledi. Av. Şeyma Döğücü de kadınlarla tek tek ilgilendi, beklentilerini dinledi. Sancaktepeli çocukların huzur içinde yaşamasını istediğini söyleyen Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Döğücü, kadınlarla ilgili projelerini anlattı. Döğücü'ye kadınlardan tam destek geldi.

‘Bizim Sancaktepe için çok güzel hayallerimiz var'

Sancaktepe'de kadınların ne kadar güçlü olduğunu ispat edeceklerini ifade eden Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü “ Biz Sancaktepe'de kadınların ne kadar güçlü olduğunu, istedikleri zaman neler yapabildiklerini ispat edeceğiz. Dünyada barışın yolu kadınlarımızdan geçiyor. Bunun birlikteliğini burada göstereceğiz. Biz kadınlar bunları yaparsak arkamızdan çocuklarımız da gelir, eşlerimiz de gelir. Kadınlar olarak hep beraber sizlerle bu ilçeyi yönetelim. Bizim Sancaktepe için çok güzel hayallerimiz var. Ben istiyorum ki Sancaktepe'de çocuklarımız huzur içinde yaşasın. İnsanca yaşasın. İyi eğitim alsınlar. Temiz bir havada yaşasınlar. Sancaktepe buna çok uygun “ diye konuştu.

Döğücü'den Sancaktepeli kadınlara yönelik projeler

Sancaktepe'de hem çalışan kadınlara hem de ev hanımlarına yönelik çeşitli projelerini dile getiren Döğücü “ Kadınlar için çok güzel düşüncelerimiz var. Kadınların el emeğini değerlendirmek için ‘Kadın Emeği Pazarı' kuracağız. Kadın Emeği Pazarı'nda sizlerin emeğinizi sergileyip, ihtiyaç duyanlara satıp oradan para kazanacağınız alanlar olacak. Evde çok güzel yemek yapan hanımlar var. Benim gibi evine giremeyip yemek yapamayan hanımlar da var. Çocuklar sağlıksız beslenmesin diye çalışan hanımlarla ev hanımlarını buluşturacağız ve onların birbirlerine kazan-kazan modunda çok güzel faydası olacak. Ayrıca çok güzel hobi bahçelerimiz olacak. İçinde küçük küçük evlerin bulunduğu bahçeleri sizlere bir süreliğine vereceğiz. Orada ekip biçeceksiniz. O ekip biçtiklerinizi de hemen yanında kurulacak ekolojik pazarda satışını sağlayacaksınız. Bunların dışında çalışan kadınlarımıza güzel bir imkan sunmak için her mahalleye bir kreş açacağız “ dedi.

Buluşma sonunda Sancaktepe AK Parti Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ile kadınlar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.