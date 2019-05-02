İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

SANKON Konya ve Tekirdağ il başkanlıklarına yeni atamalar

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Konya ile Tekirdağ il başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.


SANKON Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya İl Başkanlığı ile İç Anadolu Bölge Başkanlığına Orhan Beşiktepe'nin getirildiği ifade edildi. SANKON Tekirdağ İl Başkanlığı ile Trakya Bölge Başkanlığına ise Hüseyin Kılıç'ın getirildiği belirtildi.


SANKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve SANKON CEO'su Ferudun Cevahiroğlu, yeni atanan iki isime başarılar diledi. Her iki bölgenin de ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli paylarının olduğunu ifade eden Nezaket Emine Atasoy, “İki bölgeye de oldukça önem veriyoruz. Trakya ve İç Anadolu bölgesinin özellikle tarım alanında daha iyi şeyler yapması için çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.