SANKON Konya ve Tekirdağ il başkanlıklarına yeni atamalar

SANKON Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Konya İl Başkanlığı ile İç Anadolu Bölge Başkanlığına Orhan Beşiktepe'nin getirildiği ifade edildi. SANKON Tekirdağ İl Başkanlığı ile Trakya Bölge Başkanlığına ise Hüseyin Kılıç'ın getirildiği belirtildi.

SANKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve SANKON CEO'su Ferudun Cevahiroğlu, yeni atanan iki isime başarılar diledi. Her iki bölgenin de ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli paylarının olduğunu ifade eden Nezaket Emine Atasoy, “İki bölgeye de oldukça önem veriyoruz. Trakya ve İç Anadolu bölgesinin özellikle tarım alanında daha iyi şeyler yapması için çalışmalar yürüteceğiz” dedi.