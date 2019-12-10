SANKON, Sırbistan ile ekonomik ile birliğini arttırmak için harekete geçti

Başkan Cevahiroğlu, Büyükelçilik ziyaretlerine Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic'i gerçekleştirdiği ziyaret ile devam etti. Markovic tarafından ağırlanan Başkan Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, SANKON'un Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilere yaptığı katkıların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini ifade etti. Başkan Cevahiroglu iki ülke arasındaki ekonomik anlamdaki mevcut ihracat ve ithalat ilişkilerinin güçlenmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini aktardı.

Büyükelçi Markovic ise öncelikle Başkan Cevahiroğlu'na teşekkürlerini ileterek, “Türkiye ile Sırbistan arasında ki ekonomik ticari ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek için gayret göstereceğimize inanıyorum. SANKON'un ilişkilerimize Cevahiroğlu'nun liderliği ve önderliğinde katkı sağlayacaktır” dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette SANKON'un sektör danışmanları da hazır bulundu.