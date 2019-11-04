SANKON, Sudan'da gerçekleştirilecek ‘Hartum İş Dünyası Fuarı'na katılacak

düzenlenecek olan “Uluslararası Hartum İş Dünyası Fuarı'na bünyesindeki çok sayıda şirket ile katılacağını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON önümüzdeki yıl ocak ayında Sudan Cumhuriyeti Başkenti Hortumda 37. düzenlenecek olan Uluslararası Hartum iş dünyası Fuarına bünyesindeki şirketleri ile temsil edileceğini duyurdu.

28 Ocak 'ta Sudan Cumhuriyeti hükümetinin organize ettiği fuara Afrika, Arap, Avrupa ve bütün dünya devletlerinden şirketlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği başkent Hartum da yapılacak olan fuara, SANKON'a üye şirketleri de davet etti.

SANKON Genel Merkezin'den konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, SANKON'un Genel Başkan Ferudun Cevahiroğlu öncülüğündeki heyet ile davete icabet edeceği kaydedildi. Açıklamada, “Ocak ayının son haftası Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Türk şirketlerini temsilen Türk hükümetinin destek ve katkıları ile bir grup iş kadını iş adamı ve yatırımcılarla Hartum'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir” ifadelerine yer verildi.