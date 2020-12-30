İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SANKON üyelerine Nijer'den yatırım daveti

Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği heyeti, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla SANKON üyesi iş adamlarını yatırım için ülkelerine davet etti.


Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mounkaila Yacouba, Türkiye ve Nijer Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla SANKON genel merkezini ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu söyleyen Yacouba, ilişkinin daha da güçlenmesi için SANKON kuruluşu ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Mounkaila Yacouba ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla SANKON'da hazır bulunan iş insanlarını Nijer Devleti'nde yatırım yapmaya davet etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, “SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Nijer arasında ki ilişkilerimize çok önem veriyoruz ilişkilerimizi güçlenmesi için girişimlerde bulunmaya hazırız. SANKON Yönetim kurulu olarak Türkiye ile Nijer Devleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Nijer Devleti Ankara Büyükelçiliği ile var olan işbirliğimizi geliştirmeye hazırız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.