SANKON üyesi şirketlerin sponsorluğunda ‘Hocalı Katliamı'nın filmi yapılacak

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Yönetmen Murat Uygur tarihe kara bir leke olarak geçen ve Ermeniler tarafından 1992'de Azerbaycan'da gerçekleştirilen ‘Hocalı Katliamı'nın filminin çekeceğini belirtti.

Uygur, 26 Şubat 1992 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan Karabağ Savaşı sırasında Dağlık Karabağ Bölgesinde Hocalı kasabasında Ermenistan güçleri Azeri sivilleri katlederek büyük bir soykırım yaptıklarını hatırlattı.

2020 yılı içerisinde SANKON üyesi şirketlerin sponsorluğunda destek ve katkıları ile bu katliamının unutulmaması için film yapacaklarını ifade eden Uygur, “Filmin içeriğini, senaryosunu Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Hükümetleri paylaşacağız. Hocalı katliamı filminin yapımı için en büyük destekçimiz uluslararası girişimci, genç iş adamı SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'na şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.