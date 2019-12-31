İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SANKON ve GESKON'dan yerli otomobile tam destek

İSTANBUL (İHA) – Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) ile Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), yerli otomobile tam destek verdiklerini açıkladı.


SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu gurur duyduklarını söyledi. Bütün teknolojik özelliklere sahip olan otomobile tam destek verdiklerini ifade eden Cevahiroğlu, “Türkiye'nin yerli otomobili projesinde emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekibi kutluyoruz. En kısa sürede üretime geçeceğine olan inancımız sonsuzdur” dedi.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezinden yapılan açıklamada ise, “Artık ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. Biz yıllardır hayalini kurduğumuz otomobilimize artık kavuşmak üzereyiz. Mühendisinden, fikir ekibine kadar emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik olarak projenin arkasındayız” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.