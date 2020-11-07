SANKON'dan Arnavutluk ve Uruguay ile iş birliği temasları

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin güçlenebilmesi amacıyla Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo ve Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Goamr ile görüştü.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Ferudun Cevahiroğlu ile Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Goamr video konferans sistemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler konuşuldu. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Uruguay devletinin Türkiye'de Başkonsolosluk düzeyinde diplomatik temsilcilik açmasından dolayı Türk iş dünyası olarak mutlu olduklarını dile getirdi. Uruguay İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Goamr ise, yapılan görüşmede Uruguay Hükümeti olarak Türkiye ile ilişkilerine çok önem verdiklerini söyledi. Başkonsolos Diego Perez Goamr, “Uruguay devleti kapıları Türk şirketlerine sonuna kadar açıktır ilişkilerimizi güçlendirmek için SANKON yönetim kurulu ile işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

SANKON heyeti, Arnavutluk Ankara Büyükelçiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo tarafından kabul edilen SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “Türkiye Arnavutluk ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerine değinerek her iki ülke arasında ki ilişkilerimiz çok güçlüdür. SANKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Arnavutluk Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, SANKON üyesi şirketleri Arnavutluk devletine yatırım yapmaya davet ederek, “SANKON heyeti olarak Arnavutluk devleti Ankara Büyükelçiliği'ne yapmış olduğu ziyaret için teşekkür ederim. Türkiye ile Arnavutluk arasında çok güçlü ve köklü ilişkiler vardır” ifadelerini kullandı.