İhlas Haber Ajansı

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SANKON'dan isim değişikliği

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu’nun (SANKON) genel kurul toplantısında isim değişikliği yapılmasına karar verildi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu'nun (SANKON) genel kurul toplantısında isim değişikliği yapılmasına karar verildi.


SANKON Genel Kurulu toplanarak tüzük değişikliği yaptı ve SANKON'un ismi, oy birliğiyle "Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu" olarak değiştirildi. SANKON'dan yapılan yazılı açıklamada, "SANKON kuruluşu, bundan sonraki süreçte bu isimle çalışmalarına, ulusal ve uluslararası faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

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