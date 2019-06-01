SANKON'dan Venezuela Büyükelçiliğine ziyaret

Ziyaret sırasında ekonomi ve ticari ilişkiler konuşuldu.

SANKON İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferudun Cevahiroğlu Venezuela Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Jose Bracho ile görüştü. Venezuela Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde yapılan görüşmede Türkiye ile Venezuela arasındaki ekonomi ve ticari ilişkiler konuşuldu. Ferudun Cevahiroğlu, “İnanıyorum ki Venezuela halkı en kısa sürede bu olayların üstesinden gelecektir. Biz bu süreçte Türkiye olarak Venezuela halkının yanındayız” dedi.

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho ise iç karışıklıklara değinerek, “Venezuela halkının tıpkı 20 yıl önce olduğu gibi bu savaştan da galip çıkacağına olan inancım tam. Yakın bir zaman da her şeye normale dönecektir. Türkiye halkına bu konuda gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı minnettarız” diye konuştu.