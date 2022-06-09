Şanlıurfa Tanıtım Günleri Yenikapı'da başladı

12 bin yıllık Göbeklitepe ile adını dünyaya duyuran Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri ve kültürü “Şanlıurfa Tanıtım Günleri'' ile İstanbul'a taşındı. Açılışta konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Urfa gastronomisiyle, müziğiyle, lezzetiyle, kültürüyle, tarihiyle, folkloruyla çok önemli bir şehir. Açık hava müzesi dediğimiz bir şehir, eğer insanlığın ilk dönemini çözmek istiyorsanız, Göbeklitepe'yi anlamanız gerekiyor, gelin bu kültürü tanıyın” dedi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan Şanlıurfa birbirinden renkli etkinlikleriyle İstanbul'a taşındı. Bu çerçevede Yenikapı'da düzenlenen “Şanlıurfa Tanıtım Günleri''nin açılışını Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalılar ve çok sayıda vatandaş birlikte yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte tarihi kentin çiğ köfte gibi birbirinden lezzetli ürünlerinin yanı sıra güçlü ve iri cüsseleriyle meşhur çoban köpekleri "Guregh"leri de vatandaşların ilgi odağı oldu. Alanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi standı oluşturulan tarihi dokuyla dikkat çekerken, müzikler ve çalınan davullar eşliğinde stantları gezen vatandaşlar ikram edilen çiğ köftelerin de tadına baktı. Etkinlik çerçevesinde sıra gecesi konseptiyle oluşturulan stantlar beğeni toplarken gerçekleştirilen lahmacun, isot yeme gibi yarışmalar da renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Beyazgül ise ilk gününde yoğun ilgi gören alana tüm İstanbulluları davet etti.

“Açık hava müzesi dediğimiz bir şehir, gelin bu kültürü tanıyın"

Şanlıurfa'nın lezzetleri ve kültürüyle dünya arenasında yer eden bir şehir olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Urfa en son Göbeklitepe'nin ortaya çıkmasıyla birlikte tarihin yeniden yazılmasına neden olan bir şehir. Açık hava müzesi dediğimiz bir şehir, Şanlıurfa ile ilgili ne varsa burada konuşacağız. Ateşin Hz. İbrahim'i yakmadığı ve acıyla tatlıyı kardeş etmiş bir şehir. Göbeklitepe aslında bir sırlar ve gizemler yeri. Eğer insanlığın ilk dönemini çözmek istiyorsanız, anlamak istiyorsanız Göbeklitepe'yi anlamanız gerekiyor. Urfa gastronomisiyle, müziğiyle, lezzetiyle, kültürüyle, tarihiyle, folkloruyla çok önemli bir şehir. Gelin bu kültürü tanıyın, tanımakla bitmeyecek bizzat da gelip Urfa'da bunu görmeniz gerekecek. Şanlıurfa'yı burada tanıtmak adına yaptık. Geçen yıllar bunları çok yaptık. İzmir, İstanbul, Ankara çok ilgi gördü. Mesela Urfa'nın sıra geceleri şu anda Türkiye'de meşhur. Çiğ köfte Urfa ile anılıyor ama birçok yerde yapılmaya başlandı. Bir çok lezzetimiz ulusal, zaman içinde de evrensel olacak sanıyorum. Bir gün herkesin yolu muhakkak Urfa'dan geçecek ama geç kalmayın buyurun Urfa'ya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Dedikleri gibi Urfa'yı buraya getirmişler"

İsot Yeme Yarışması'nda 27 kaşık yiyerek birinci olmayı başaran Malatyalı olduğunu ifade eden Mehmet Berber, “Urfa'da bile 27 kaşık yiyen çıkmamış, ben tam 27 kaşık yedim. Dimdik de ayaktayım Allah'a şükür. İsot yarışmasındaydım, bir 27 daha olsa yerdim. Acıyı çok severim, çok güzel çalışıyorlar, Başkanımıza teşekkür ederim. Dedikleri gibi Urfa'yı buraya getirmişler. İnşallah biz de Urfa'ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Urfa'nın halayları, türküleri, çiğ köfteleri, güzellikleri”

Alanı çok beğendiği ifade eden vatandaşlardan Erdal Şimşek, “Ben Sivaslıyım, Şanlıurfa olsun Sivas olsun birbirimizi tanımak, kültürlerimizin paylaşılması güzel oluyor. Burası güzel, eğlenceli bir yer, Urfa'nın halayları, türküleri, çiğ köfteleri, güzelliklerini buraya getirmişler. Bu kaynaşma hepimiz için önemli inşallah böyle şeyleri devamlı sürdürürler. Bu da bizim için en güzel şeydir” diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik 9-12 Haziran tarihleri arasında Yenikapı'da tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.