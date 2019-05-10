Şanlıurfa Yediyol İlkokulu çocuklarının dilekleri gerçek oldu

İstanbul Tarabya'da bulunan bir okul, 'dilekler gerçek oluyor' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfalı öğrencilerin dilekleri gerçeğe dönüştürdü.

İstanbul Tarabya'da bulunan uluslararası ve Türk öğrencilerin bir arada eğitim aldığı bir okulun her yıl, maddi durumu dezavantajlı olan köy okullarındaki öğrenciler için düzenlediği 'dilekler gerçek oluyor' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu kez Şanlıurfalı öğrencilerin dilekleri gerçeğe dönüştürüldü. 2013'den bugün kadar, okul aile birliği ve öğrencilerinin büyük desteğiyle öncelikle Ağrı, Erzurum, Balıkesir, Şanlıurfa Harran ve bu kez de Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Yediyol ilkokulu öğrencilerinin dilekleri gerçek oldu.

Proje kapsamında öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını hayal ederek boyadığı ve resmettiği dileklerin olduğu mektuplar, Yediyol İlkokulundaki Gürbüz öğretmen tarafından İstanbul'daki okulun öğrencilerine ulaştırıldı. İstanbul'a ulaştırılan ve tek tek zarflara konulan bu dilekler, okul aile birliği organizasyonuyla tüm öğrenci ve velilere dağıtıldı. Zarfları açtıklarında oyuncaklar, hediyelik eşyalar bekleyen Tarabya'daki okulun öğrenci ve velileri, bunlar yerine günlük hayatın parçası olan ve bu çocuklarda eksik olan eşyaları görünce duygusal anlar yaşadılar.

Eğitimde fırsat eşitliğine olan inancını her yıl yaptığı projeler ile ortaya koyduklarını kaydeden Tarabya'daki okulun temsilci ve okul aile birliği üyeleri, tüm öğrenci ve velilerin ortaya koydukları proje sayesinde çocukların sadece okul ihtiyaçları değil, günlük hayatlarında kullanabilecekleri kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklar toplayarak büyük gün için hazırlıkları gerçekleştirdiklerini belirttiler. Her öğrenci için bir okul çantası, içine okul ihtiyaçları ve resmini çizdikleri dileklerinin yanı sıra Tarabya'daki özel okulun öğrencileri kendilerine çıkan öğrencilere birbirinden güzel, anlamlı ve duygu dolu mektuplar yazdılar.

Proje başlangıcında Tarabya'daki özel okulun öğrencileri ve velileri, Yediyol İlkokulu çocukları için birbirinden farklı etkinliklerle bir fon oluşturduğu kaydedildi. Yılboyu yapılan tüm etkinlikler ile oluşturulan ve desteklenen fon sayesinde elde edilen gelirle öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri hemen hemen her şey özel olarak paketlendi. Toplanan hediyeler tek tek kutulara kondu ve Şanlıurfa'ya gönderilmek için hazır hale getirildi. Tüm hediyelerin paketlemelerinin tamamlanması ve Şanlıurfa'ya doğru kargo ile gönderilmesinin ardından, Tarabya'dan temsilci, öğrenci ve velilerden oluşan ekip Şanlıurfa'ya uçakla, oradan da Eyyübiye ilçesine minibüsle yola çıktı. Havaalanı çıkışında, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Yediyol İlkokulu öğretmeni ve öğrencileri ekibi çiçeklerle karşıladı.

İstanbul'dan gelen hediyeler ihtiyaç sahibi ve dileklerini resimlerle anlatan öğrencilere dağıtıldı. Proje ekibi sınıflara girerek öğrencilere kendileri için tek tek özel hazırlanmış ve içleri kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve okul eşyaları ile dolu okul çantalarını dağıttı. Tarabya ekibi: "Tüm emeklerin, tüm çalışmaların sonucunda, çocukların hediyelerini aldıklarında yaşadıkları mutluluğa birinci elden şahit olmak, her şeye değdi" diyerek duygularını paylaştılar.

Anlamlı ziyaretin ardından ekip, Şanlıurfa'nın yöresel yemekleriyle donatılmış yer sofrasında yemeklerini yemek üzere kendileri için özel hazırlanmış bir köy evine konuk oldular. Ardından, dünyaca ünlü Göbeklitepe Arkeolojik alanına götürülen ekip, Türkiye için değil tüm dünya için çok önemli bir değere sahip olan bu önemli tarihi mirası tanıma şansını elde ettiler.