SANMAR yeni römorkör serisini tanıttı

Türkiye'nin dünya çapında römorkör üreticisi SANMAR, Doğançay ve Ulupınar serilerinin üretimini bırakmaya karar verdi. Şirket, bunların yerine daha modern ve daha güçlü olan yeni tasarım römorkörleri üreteceklerini açıkladı.

SANMAR, Doğançay ve Ulupınar serilerinin üretimini bırakmaya karar verdi. Şirket, bunların yerine daha modern ve daha güçlü olan yeni tasarım römorkörleri üreteceklerini açıkladı. Şirket açıklamasında, "İlk römorkör tasarımlarının önemini başarısının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve kutluyoruz ancak, geçmişin geleceğe yol açması gerekliliğine inanıyoruz." denildi.

Yeni tasarımlar inşa kalitesinden ve dayanıklılığından ödün vermeyecek

Yapılan bilgilendirmede şirket, günümüze uygun olan ve daha yüksek yakıt verimliliği, daha düşük emisyon ve mürettebat konforu gibi ihtiyaç ve ayrıcalıkları, inşa kalitesinden ve dayanıklılığından ödün vermeden

modern güç, performans, manevra kabiliyeti ve güvenilirlik talepleri için optimize edilmiş yeni römorkör çeşitlerini üretmeye devam edecek.

Çeşitli römorkör tasarımları üzerine özenle geliştirildi

Yeni tasarım kompakt römorkörlerden modern ve yüksek performanslı Yeniçay serisi ile ilgili yapılan bilgilendirmede; "(RAscal 1800), Z-tahrikli ve daha küçük gemi manevrasındaki zorluklara çözüm getirmek için Robert Allan Ltd. tarafından geliştirildi. 12 numaralı Yeniçay römorkörünün, tüm çalışma modlarında sınıfının en iyi hidrodinamik, manevra kabiliyeti ve denge sağlamak için önceden başarılı olmuş çeşitli römorkör tasarımlarına dikkate alınarak geliştirildi." denildi.

Liman ve kıyı çekme görevleri için ideal

Diğer bir römorkör serisi olan Bozçay ile ilgili bilgilendirmede; "(RApport 1900SX), genel liman ve kıyısal yedekleme ve çalışma görevleri için ideal, güvenli, sağlam bir römorkör. İnşa kalitesi ve denge bakımından için tüm uluslararası sınıflandırma standartlarını karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Boğacay serisinin başarısı üzerine inşa edildi

Bir diğer römorkör serisi Sırapınar ise ilgili yapılan bilgilendirmede "(RAmparts 220) yüksek standartlarda makine otomasyonu ile tasarlandı. Bu römorkör serisinin, yine bir Robert Allan Limited tasarımı olan, SANMAR'ın 40'tan fazla sayıda inşa ettiği 60-75 tonluk baba Boğacay serisinin olağanüstü başarısı üzerine inşa edildiği biliniyor. Sırapınar, Boğaçay'a en yakın römorkör olup ondan 2 metre daha kısa ve genişliği 0.4 metre daha az. Talebe göre seçilen ana makine ve tahrik sistemine bağlı olarak, Sırapınar sınıfı 60 tona kadar çekme sağlayabilse de bugüne kadar teslim edilen çoğunluk 50 ton çekme gücüne sahip olacak şekilde donatıldı.

Şimdiye kadar teslim edilen bu 18 numaralı tasarımın mevcut örnekleri, genel tasarımları ve özellikle manevra, denizcilik ve istikrar performanslarından ötürü büyük beğeni topladı ve şu anda bunlardan biri İstanbul'daki Sanmar Tuzla tesisinde hâlihazırda yapım aşamasında." denildi.