Sanofi Türkiye ile TT Ventures'tan iş birliği

Sanofi Türkiye, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile sağlık alanındaki girişim ekosistemine katkı sağlayacak bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, girişimciler için proje geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve bilimsel bir platform oluşturularak, katma değerli inovasyon ve teknoloji tabanlı projelerin ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sanofi Türkiye'nin 2019 yılında hayata geçirdiği PharmUp Girişimcilik Programı, sağlık sektörüne yönelik çözümler geliştirebilecek girişimcileri bir araya getiriyor. Şirket, 2022 itibarıyla projeyi genişleterek, ülkemizde sağlık alanında küresel rekabetçiliği artırmak ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek için PharmUp'ı Türkiye merkezli çok paydaşlı bir girişimcilik platformuna dönüştürme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, dijital sağlık alanında Türkiye'nin önde gelen inovasyon ara yüzlerinden biri olan PharmUp Hub Platformu hayata geçirildi. Platform çatısı altında Sanofi Türkiye, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile sağlık alanındaki girişim ekosistemini güçlendirecek önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında, girişimciler için proje geliştirme süreçlerinin desteklenmesi ve bilimsel bir platform oluşturularak, katma değerli inovasyon ve teknoloji tabanlı projelerin ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor. Sanofi Türkiye'nin TT Ventures iş birliği kapsamında potansiyel girişimler; TT Ventures'ın sunduğu ofis çalışma alanlarından, mentorluk desteğinden, girişimlerin fikirlerinin ürün ve hizmete dönüşmesi için bilgi birikiminden yararlanabilecek. İki kurum arasında başlayan iş birliği sürecinin ardından platformun; teknoparklar, ortak kuluçka merkezleri ve özel sektörün katılımlarıyla genişlemesi amaçlanıyor.

Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, “Sağlık sektörüne yönelik çözümler geliştirebilecek her alandan ve sektörden girişimciyi 2019 yılından bu yana PharmUp girişimcilik programı ile bir araya getiriyoruz. Bu yıl itibarıyla, programı kurumsal ortaklıkların yanı sıra üniversiteler ve kuluçka merkezleri ile iş birliği içinde, start-up'lara laboratuvarlar, tematik inovasyon programları, atölyeler, uzman desteği ve bilgi kaynakları sağlayan PharmUp Hub inovasyon platformuna dönüştürdük. Yaptığımız iş birliği, hedefimizi gerçekleştirmede attığımız önemli bir adım. Bu iş birliğinin sunacağı desteklerle hem sağlık alanındaki girişimcilere hem de ülke ekonomisine değer oluşturacağımız için mutluyuz" dedi.

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan konuyla ilgili şunları söyledi: “Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures olarak, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilikçi ürünlere sahip girişimleri destekleyerek ülke ekonomisine fayda sağlamayı amaçlıyoruz. TT Ventures çatısı altındaki sektörün ilk girişim hızlandırma programı PİLOT'tan bugüne kadar 104 girişim mezun oldu ve bu girişimlerden 45'i dışarıdan yatırım aldı. Diğer yandan 13 farklı girişime yatırım yaptık. Özellikle sağlık, eğitim, yapay zekâ, dijital çözümler, finansal teknolojiler, blockchain, IOT ve ICT gibi Türk Telekom ile sinerji oluşturacak alanlara odaklanıyoruz. Bu anlamda önemli bir küresel sağlık şirketi olan Sanofi ile dijital sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini çok önemsiyoruz. TT Ventures Girişim Sermayesi Fonu ve PİLOT aracılığı ile PharmUp programı kapsamında sağlık sektörüne değer katacak fikirleri destekleyerek, yeni fırsatlar oluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu bağlamda iş birliğimizin yakın dönemde Türkiye dışına da çıkarak kendisine global arenada yer bulacağına inanıyoruz. Girişimleri dünyaya açan bir köprü olmak hedefiyle, sahip olduğumuz teknolojik bilgi birikimini farklı projelere uyarlayarak girişimcilik ekosisteminin geliştirmeye devam edeceğiz.”

PharmUp Hub girişimcilik programı kapsamında, yakın zamanda Başakşehir Living Lab, Teknopark İstanbul ve Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ile, şimdi de TT Ventures ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile girişimcilik ekosistemine katkısını sürdürüyor.