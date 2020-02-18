İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanslı izleyiciye hediye çeki sürprizi

Film izlemek için gittiği sinema salonunda koltuğunun altına yerleştirilen sürpriz hediye çeki ile sevinç yaşadı.


Modanın e-ticaretteki adresi Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden beş şanslı kişinin koltuğunun altına 500 TL değerinde hediye çeki koydu.


Beş ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu. Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi ve şanslı koltuklardaki beş seyirci hediye çekine sahip oldu. hediye çeki ile karşılaşan izleyicilerin sevinçleri yüzlerinden okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.