Şanslı izleyiciye hediye çeki sürprizi

Modanın e-ticaretteki adresi Morhipo.com, Aşk Tesadüfleri Sever 2 ve Eltilerin Savaşı filmlerini izlemeye giden beş şanslı kişinin koltuğunun altına 500 TL değerinde hediye çeki koydu.

Beş ayrı salonda birer koltuğun altına yerleştirilen hediye çekleri, film başlamadan önce yayınlanan Morhipo.com reklamında duyuruldu. Reklamda seyircilerden koltuklarının altına bakmaları istendi ve şanslı koltuklardaki beş seyirci hediye çekine sahip oldu. hediye çeki ile karşılaşan izleyicilerin sevinçleri yüzlerinden okundu.