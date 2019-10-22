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Santiago'da karate heyecanı başlıyor

Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Şili’nin başkenti Santiago’da başlıyor.

Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Şili'nin başkenti Santiago'da başlıyor. Şampiyonanın ilk gününde 12 Türk sporcu tatamiye çıkacak.


Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası yarın start alacak. Yaklaşık bir haftadır yoğun protesto gösterilerine sahne olan ve gece sokağa çıkma yasağı uygulanan Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyon için geniş güvenlik önlemleri alındı. Şili hükümeti ve Organizasyon Komitesi ülkelere güvence verirken, kafilelerin polis eskortu ile salona gideceği öğrenildi.


Brezilya, Mısır, Hırvatistan, Japonya ve Rusya ile birlikte tüm kategorilerde mücadele eden ekiplerden biri olan Türk Milli Takımı, şampiyonada 18 kız, 21 erkek sporcu ile madalya mücadelesi verecek.


Ulusal Spor Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.


Şampiyonanın ilk gününde ferdi kata ve ümitler kumite müsabakaları yapılacak. İlk gün 12 Türk karateci tatamiye çıkacak.


Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:



ÜMİTLER


Damla Su Türemen - Ferdi Kata


Müşerref Özdemir - Kumite 47kg


Ilgın Işık Yılmaz - Kumite 54kg


Sudenur Aksoy - Kumite +54kg


Furkan Kaynar - Ferdi Kata


Abdülsamet Köse - Kumite 52kg


Enes Fatih Kurt - Kumite 57kg


Ömer Faruk Yürür - Kumite 63kg


İsmail Çiçek - Kumite 70kg


Kadir Furkan Genç - Kumite +70kg



GENÇLER


Ayşe Yılmaz - Ferdi Kata


Nursu Çevik - Kumite 48kg


Beyza Atalay - Kumite 53kg


Gülbahar Gözütok - Kumite 59kg


Fatoş Hansu - Kumite +59kg


Enes Özdemir - Ferdi Kata


Mehmet Yusuf Boy - Kumite 55kg


Ekrem Altuner Yılmaz - Kumite 61kg


Emir Buğra Gencan - Kumite 68kg


Hasan Arslan - Kumite 76kg


Uğur Burak Özgündüz - Kumite +76kg



21 YAŞ ALTI


Keyda Nur Çolak - Ferdi Kata


Rabia Elik - Kumite 50kg


Gülsen Demirtürk - Kumite 55kg


İrem Durmaz - Kumite 61kg


Fatma Rana Yıldırım - Kumite 68kg


Rabia Şentürk - Kumite +68kg


Kutluhan Duran - Ferdi Kata


Ömer Faruk Ateş - Kumite 60kg


Ömer Abdurrahim Özer - Kumite 67kg


Ali Eşsiz - Kumite 75kg


Samed Gök - Kumite 84kg


Bekir Kavak - Kumite +84kg



Genç Bayanlar Takım Kata: Damla Su Türemen, Şule Azra Akbulut, Zehra Kaya


Genç Erkekler Takım Kata: Burak Arslan, Emin Aksoy, Sabri Doğan Başer

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