Santiago'da karate heyecanı başlıyor

Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası Şili'nin başkenti Santiago'da başlıyor. Şampiyonanın ilk gününde 12 Türk sporcu tatamiye çıkacak.

Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası yarın start alacak. Yaklaşık bir haftadır yoğun protesto gösterilerine sahne olan ve gece sokağa çıkma yasağı uygulanan Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyon için geniş güvenlik önlemleri alındı. Şili hükümeti ve Organizasyon Komitesi ülkelere güvence verirken, kafilelerin polis eskortu ile salona gideceği öğrenildi.

Brezilya, Mısır, Hırvatistan, Japonya ve Rusya ile birlikte tüm kategorilerde mücadele eden ekiplerden biri olan Türk Milli Takımı, şampiyonada 18 kız, 21 erkek sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Ulusal Spor Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde kata ve kumite olmak üzere 33 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

Şampiyonanın ilk gününde ferdi kata ve ümitler kumite müsabakaları yapılacak. İlk gün 12 Türk karateci tatamiye çıkacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:

ÜMİTLER

Damla Su Türemen - Ferdi Kata

Müşerref Özdemir - Kumite 47kg

Ilgın Işık Yılmaz - Kumite 54kg

Sudenur Aksoy - Kumite +54kg

Furkan Kaynar - Ferdi Kata

Abdülsamet Köse - Kumite 52kg

Enes Fatih Kurt - Kumite 57kg

Ömer Faruk Yürür - Kumite 63kg

İsmail Çiçek - Kumite 70kg

Kadir Furkan Genç - Kumite +70kg

GENÇLER

Ayşe Yılmaz - Ferdi Kata

Nursu Çevik - Kumite 48kg

Beyza Atalay - Kumite 53kg

Gülbahar Gözütok - Kumite 59kg

Fatoş Hansu - Kumite +59kg

Enes Özdemir - Ferdi Kata

Mehmet Yusuf Boy - Kumite 55kg

Ekrem Altuner Yılmaz - Kumite 61kg

Emir Buğra Gencan - Kumite 68kg

Hasan Arslan - Kumite 76kg

Uğur Burak Özgündüz - Kumite +76kg

21 YAŞ ALTI

Keyda Nur Çolak - Ferdi Kata

Rabia Elik - Kumite 50kg

Gülsen Demirtürk - Kumite 55kg

İrem Durmaz - Kumite 61kg

Fatma Rana Yıldırım - Kumite 68kg

Rabia Şentürk - Kumite +68kg

Kutluhan Duran - Ferdi Kata

Ömer Faruk Ateş - Kumite 60kg

Ömer Abdurrahim Özer - Kumite 67kg

Ali Eşsiz - Kumite 75kg

Samed Gök - Kumite 84kg

Bekir Kavak - Kumite +84kg

Genç Bayanlar Takım Kata: Damla Su Türemen, Şule Azra Akbulut, Zehra Kaya

Genç Erkekler Takım Kata: Burak Arslan, Emin Aksoy, Sabri Doğan Başer