Santraya özel teslimat

Antalyaspor'un Alanyaspor'u konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde maç topu, Aras Kargo'nun özel tasarlanan aracıyla sahaya getirildi.

Aras Kargo, FT Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan yarı final karşılaşmasının toplarını TFF Riva tesislerinden teslim alarak Antalya Stadı'na taşıdı. Saha içi için özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için top maçın hakemine teslim edildi.

Kupayı da Aras Kargo taşıyacak

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmalarının oynanacağı topları Riva tesislerinde Türk futbolunun efsanelerinden TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber'den teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti. Benzer organizasyon, yarın oynanacak olan Antalyaspor- Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında da uygulanacak. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.