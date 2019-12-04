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Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadını kaçırdı

Komşusu tarafından kaçırıldığı iddia edilen 5 aylık hamile kadın Çankırı’da bulundu.

Komşusu tarafından kaçırıldığı iddia edilen 5 aylık hamile kadın Çankırı'da bulundu.



Esra Erol'da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan A.T., resmi nikahlı 5 aylık hamile eşi G.T.'nin komşusu tarafından kaçırıldığını 11 Kasım'dan itibaren kendisinden haber alınamadığını anlattı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen olayda programa eşini aramaya gelen A.T., eşi ve karnındaki bebeği için çok endişeli olduğunu ve bir an önce karısının kurtarılmasını istediğini söyledi.


A.T.'nin iddiasına göre, çiftin komşuları M.D., duygusal bir bağ beslediği G.T'yi hamileliğinin 5'inci ayında zorla kaçırdı.



5 aylık hamile kadın Çankırı'da bulundu


Programın canlı yayınında M.D. ve ailesinin hamile kadını alarak Çankırı'ya yerleştiği bilgisine ulaşılırken, yayını ihbar kabul eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyerek M.D ve eşi Y.D.'yi yakaladı. Komşu M.D.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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