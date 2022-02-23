İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı

Beyoğlu’nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı.

Beyoğlu'nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı. Poşetteki simitleri etrafa saçılan dolandırıcının bu yöntemle insanlardan para aldığı öğrenildi.


Beyoğlu Taksim'de ara sokaklarda sara krizi taklidi yaparak insanları dolandıran yaşlı adam birden kendini yere attı. Yere düşen adamın elindeki simitler ise etrafa saçıldı. Yaşlı adamın bu yöntemle insanları kandırdığı ve onlardan para aldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.