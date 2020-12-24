Saracchi, ailesiyle birlikte Aslan Park'ı gezdi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcelo Saracchi, ailesiyle birlikte Tuzla Viaport Marina'da bulunan Aslan Park'ı gezdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol belki Saracchi, eşi ve çocuklarıyla berabere Tuzla Viaport Marina'nın içinde yer alan Aslan Park'ı ziyaret etti. Saracchi ve ailesi, Aslan Park içindeki 12 farklı türden 30'dan fazla büyük kediyi merakla izledi. Sarrachi ailesi, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ettiği gezide aslanlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.