Saracchi takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın bu bölümünün ardından son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana kısmında ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Taşdemir, saha dönüş çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.