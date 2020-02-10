Saracchi'de korkulan olmadı

dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin yapılan kontrolleri sonucunda bir sakatlığı olmadığı açıklandı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, takımının dün konuk oluğu Kasımpaşa deplasmanında mücadelenin 3. dakikasında sakatlanmıştı. Gözyaşlarıyla kenara gelen ve yerini Martin Linnes'e bırakan Saracchi'nin, bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda bir yaralanmaya rastlanmadığı bildirildi.

Ligin 19. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Saracchi, geçtiğimiz hafta oynana Kayserispor maçında forma giymemişti.