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Saran Grup, 23 Nisan etkinliğinde 60 çocuğa İstanbul'u gezdirdi

Eğitim ve spor alanlarında yaptığı sorumluluk projelerine bir yenisi ekleyen Saran Grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği çerçevesinde Kırıkkale ve Hakkari’den gelen 60 çocuğu İstanbul’da ağırladı.

Eğitim ve spor alanlarında yaptığı sorumluluk projelerine bir yenisi ekleyen Saran Grup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği çerçevesinde Kırıkkale ve Hakkari'den gelen 60 çocuğu İstanbul'da ağırladı.


Eğitime ve spora yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal farkındalık oluşturan Saran Grup, geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 19.'sunu gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, Kırıkkale ve Hakkari'den gelen 60 çocuğu ağırladı. Üç günlük gezi programı kapsamında İstanbul'un simge yerlerini gezen çocuklara Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tavsiyelerde bulunarak, "Asla pes etmeyin. Ne zaman kaybedersiniz; düştüğünüzde değil; hatta yenildiğinizde de değil; pes ettiğinizde kaybedersiniz! Hayal kurun, hedef belirleyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Başarısızlık geçicidir ama başarısızlığın getirdiği tecrübe ile elde edilen başarı kalıcıdır. Eğitim hayatınızı sadece bilgi edinmek, bazı şeyleri öğrenmekten ibaret görmeyin. Asıl eğitim nasıl düşüneceğinizi, aklınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmektir. İş hayatında işinize de asıl bu yarar. En önemlisi, Atatürkçü gençler olun” dedi.


Etkinlik sonrasında öğrencilerin her birine Fenerbahçe forması hediye edildi.

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