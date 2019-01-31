Sarayın Sultanları Son 8 Turu'nda

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc’e konuk oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc'e konuk oldu. Sarayın Sultanları, sahadan 65-69'luk galibiyet ile ayrılarak adını Son 8 Turu'na yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Son 8 Turu'nda BLMA - Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Generali Arena
Hakemler: Charalampos Karakatsounis, Ivor Matejek, Peter Zenis
DVTK Miskolc: Shatori Walker 14, Dora Medgyessy 7, Chanel Mokango 16, Maja Skoric 12, Aija Putnina 11, Dorina Zele, Angelika Kiss 3, Fanni Szabo, Veronika Kanyasi 2
Başantrenör: Laszlo Cziczas
Galatasaray: Moriah Jefferson 12, Victoria Macaulayx 24, Işıl Alben 7, Monika Grigalauskyte 12, Farhiya Abdi 7, Sinem Ataş 5, İrem Naz Topuz 2, Şerife Alperi Onar, İnci Güçlü
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 21-17 (DVTK Miskolc lehine)
Devre: 36-40 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 52-54 (Galatasaray lehine)