Sardinya Adası'nda zirvede Dani Sordo yer aldı

yarışı olan Sardinya Adası Rallisi'nde kazanan Red Bull sporcusu Dani Sordo oldu. Türkiye Rallisi'nde ikinci olan Thierry Neuville, Sardinya Adası'nda da ikinci sırayı aldı. Sebastien Ogier ise podyumu tamamlayan üçüncü isim oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun altıncı heyecanı Sardinya Adası'nda yaşandı. Zorlu mücadeleyi 2 saat 41 dakika 37.5 saniyede tamamlayan Dani Sordo rakiplerini geride bırakarak bu sezonun kendisi adına ilk zaferini kazandı. İspanyol pilot, aynı zamanda art arda ikinci yıl Sardinya Adası'nda zirvede yer aldı. 6 ay sonra yeniden parkura dönen Sordo, yarışın başından sonuna liderliği kimselere bırakmadı ve birinciliğe erişti.

Sardinya Adası'nda ikinci sırayı 5.1 saniye geriden gelen bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville aldı. Neuville, Türkiye Rallisi'nin ardından Sardinya Adası'nda da podyumun ikinci basamağına tırmandı. Kariyerinin 7. dünya şampiyonluğunu arayan ralli efsanesi Sebastien Ogier ise Neuville'in sadece 1 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Marmaris'te koşulan Türkiye Rallisi'nin kazanan Red Bull sporcusu Elyfn Evans, yarışta dördüncü olarak puanını 111'e çıkardı ve pilotlar sıralaması liderliğini sürdürdü. 97 puanlı Sebastien Ogier'nin ikinci sırada yer aldığı pilotlar sıralamasında 87 puanlı Thierry Neuville ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 7. yarışı, 19-22 Kasım tarihleri arasında Belçika'da koşulacak.