Sarıgül, sağlıklı ve pratik tariflerin püf noktalarına değindi

Revna Sarıgül, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınlanan programının yanı sıra sosyal medya üzerinden de aktif bir şekilde hayatından kesitler, egzersiz rutinleri ve yaşam felsefesini takipçilerine ulaştırıyor. Sarıgül, aynı zamanda çok takipçili youtube kanalında da sağlıklı yaşama geçmek isteyenler için birçok lezzetin unsuz-şekersiz-glütensiz alternatifleri vlog şeklinde sunuyor. Revna Sarıgül hayatını paylaşırken sağlıklı ve iyi bir yaşam sürmenin zihin, ruh ve beden arasında uyum ve denge sağladığının altını çizdi. Sarıgül, “Sağlıklı ve iyi bir yaşam sürmek çok önemli. Bu zihin, ruh ve beden arasında uyum ile dengeyi sağlıyor. Şöyle ki hafta sonu kahvaltılarının ve beslenme çantalarının vazgeçilmez bir tarifini vereyim. Şekersiz tam buğday unlu krep. 1 adet yumurta, yarım su bardağı tam buğday unu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir su bardağı badem sütüyle krepi yapabilir sağlıklı bir şekilde tüketebiliriz. Kanalımızda ve katıldığımız programlarda da sağlıklı beslenmeye ilişkin çeşitli bilgiler veriyoruz” dedi.